Vânia Maria Nonnenmacher Bündchen, mãe da modelo Gisele Bündchen, era bancária aposentada e trabalhou no Banco do Brasil. Discreta nas redes sociais e avessa aos holofotes, Vânia tinha menos de 100 seguidores em um perfil restrito a pessoas próximas. Ela morreu no domingo (28), aos 75 anos.