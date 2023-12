O humorista Whindersson Nunes é um dos entrevistados na minissérie documental Se Eu Fosse Luísa Sonza, que chegou à Netflix nesta quarta-feira (13), com três episódios de 33 a 43 minutos. A obra, que passa por diversos aspectos da vida da cantora gaúcha Luísa Sonza, traz uma reflexão do youtuber sobre o que levou ao fim do casamento dos dois em 2020.