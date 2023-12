Fernanda Paes Leme está utilizando as redes sociais para compartilhar as diferentes fases da gravidez de Pilar, sua primeira filha aos 40 anos de idade, fruto do relacionamento com Victor Sampaio. Em conversa com o O Globo, publicada nesta sexta-feira (1), a apresentadora comentou sobre as cobranças que recebe com relação a suas escolhas.