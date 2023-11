Paula Lavigne, 54 anos, falou sobre aspectos de sua vida íntima com o cantor Caetano Veloso, 81, durante participação na série documental Angélica: 50 & Tanto. No programa, entre os assuntos debatidos, a empresária falou sobre a separação que o casal viveu e a primeira transa com o cantor, quando ela tinha 13 anos de idade.