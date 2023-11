Antes de Ana Hickmann registrar um boletim de ocorrência contra o marido, Alexandre Correa, por violência doméstica e lesão corporal no último dia 11 de novembro, a empresa do casal, a Hickmann Serviços Ltda, com sede no bairro Vila Romana, em São Paulo, já acumulava dívidas milionárias com bancos e instituições financeiras. O Estadão apurou quais são essas pendências do casal, que os valores ultrapassam R$ 5 milhões.