Tom Brady, ex-marido de Gisele Bündchen e ex-jogador da NFL, postou em suas redes sociais registros de passeio de barco na Costa Rica com os filhos no domingo (26). A família está de férias no país. Gisele e Tom se separaram em 2022, após 13 anos juntos, e hoje, possuem a guarda compartilhada dos filhos.