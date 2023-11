Bárbara Evans deu à luz os gêmeos Álvaro e Antônio, frutos do relacionamento com o empresário Gustavo Theodoro. Juntos, eles também já são pais de Ayla, de um ano e sete meses. A atriz e modelo de 32 anos anunciou a chegada dos caçulas, que nasceram de cesárea, nesta segunda-feira (27), em uma publicação no Instagram.