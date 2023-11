O vídeo de uma briga envolvendo MC Daniel e um homem que seria namorado de uma fã, viralizou nas redes sociais nesse sábado (18). Nas imagens, o cantor aparece tirando foto com algumas pessoas quando um homem se aproxima, discute com o funkeiro e o agride com uma cabeçada. Os seguranças do artista reagem e o acertam com um soco que faz o indivíduo cair. Ele tenta reagir, sendo impedido novamente, com socos, por outro segurança.