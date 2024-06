A temática gourmet segue forte no mundo da moda. Depois dos tons de café, pêssego e cereja, agora é o amarelo manteiga quem toma as rédeas e chega com força na temporada. O neutro que se encontra entre o bege e o canário é sofisticado e leve, e funciona igualmente bem nos dias frios ou até mesmo nas estações mais quentes.