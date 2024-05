Claro que as composições monocromáticas têm o seu valor, facilitando com que qualquer look fique harmônico. Mas também não dá para esquecer de que ousar um pouquinho com as tonalidades pode injetar frescor às nossas produções diárias. Analisando as coleções de Inverno 24 e Resort 25, reuni cinco combinações interessantes de cores para colocar em prática já. Confira a seguir.