Sapatos sem salto são extremamente práticos e, em sua maior parte, confortáveis. Entre as várias opções disponíveis, as sapatilhas têm monopolizado os holofotes recentemente. O retorno tem a ver com a nostalgia pela moda da virada do milênio, conhecida como período Y2K, e por estéticas populares como o balletcore, inspirada no universo da dança. O modelo pode ter muitas variações, e hoje vamos falar da versão mais elegante e adulta da tendência: a sapatilha de bico fino.