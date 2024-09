Estamos diante de uma plateia implacável

Faz alguns anos. Eu estava em Paris e jantava com um dos meus melhores amigos, um jornalista que mora na cidade. A saudade era muita, então, ao final do jantar, resolvemos esticar mais um pouco. Entramos em um bar para pedir a saideira e arrematar a conversa que não findava. Era um lugar simples, com pessoas jovens, várias mesinhas de madeira espalhadas pelo ambiente. Estávamos sentados de frente um para o outro, cada um com seu cálice de vinho, quando, subitamente, minha cadeira veio abaixo. Me estatelei no chão.