Aborto não é uma questão penal, e sim uma questão de ética

Proibir todo e qualquer aborto no Brasil , incluindo os casos que, desde 1940, são permitidos por lei (gravidez decorrente de estupro, anencefalia do feto e risco de morte para a gestante) é um retrocesso que, Deus queira, não irá prosperar – tenho fé . Uma fé que colide contra a má-fé de quem sente prazer em tornar a vida de desconhecidos um inferno.

A fim de ficar bem na foto com o Senhor, a bancada dos petulantes decide que a vida de uma cidadã que um dia nasceu, cresceu, que trabalha e que talvez já seja mãe tem menos valor do que um embrião ainda sem existência social.

Não há mulher que, uma vez decidida a não levar sua gestação adiante, vá obedecer a uma ordem do Estado. O Estado não tem nada a ver com a intimidade dela. O Estado deveria, no mínimo, não atrapalhar o que já é tão difícil. A mulher que não quer construir um vínculo imposto, buscará, sozinha, alternativas insalubres. Atentará contra o próprio ventre e poderá ir a óbito por desespero. As estatísticas comprovam.