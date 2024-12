Ah, se todos os filhos de Papai Noel fossem fáceis assim como eu

Por milagre, acertei no Natal passado, e este ano tirei a mesma amiga, darei a mesma coisa. Gilmar Fraga / Agencia RBS

Há milhares de pequenas coisas que me deixam feliz. Acertar no presente é uma delas. Nunca fui boa nisso. Tenho sempre a impressão de que estou dando um jogo de halteres para um boêmio ou um livro de poemas para um miliciano.

A cada garrafa de vinho que entrego para um homem, receio que o coitado esteja tratando de uma doença hepática em estado avançado. Já dei brinco para uma mulher que não tinha a orelha furada. Como eu ia saber que ainda existe mulher sem orelha furada? Deveria. Uma das minhas filhas nunca furou.

Esta época do ano costumava ser estressante, eu tinha que comprar presente para pai, mãe, filhas, marido, madrinhas, irmão, cunhada, sobrinhos. A Mamãe Noel surtava. Até que alguém teve uma brilhante ideia (eu, óbvio) e a família concordou na hora: presentes, agora, só para as crianças. Naquele tempo, eu ainda tinha duas, e meu irmão também. Agora a criança mais nova ao nosso redor tem 15 anos. Desculpa, Rafa. Crescer dói.

Restou sagrado o presente de amiga-secreta, ritual de fim de ano que nunca falhamos, não importa as condições físicas e mentais das integrantes do grupo. Somos 10 e eu ainda não comprei o presente, mas já que, por milagre, acertei no Natal passado, e este ano tirei a mesma amiga, darei a mesma coisa, em outra cor, para sentir de novo o gostinho do sucesso (não se preocupe com o spoiler, elas não me leem, sabem que sou uma impostora).

Ah, se todos os filhos de Papai Noel fossem fáceis como eu. Gosto de qualquer coisa que me deem, comigo todo mundo acerta, o que importa é o espírito religioso e aquela coisa toda.

Mesmo quando estipulam um valor mínimo de 50 reais para o presente, a fim de que ninguém saia prejudicado, ainda assim não dou a menor importância quando recebo algo que visivelmente foi tirado de uma gaveta e passado adiante (o durex mal colocado denuncia o pacote feito em casa).

Por mim, está tudo bem. Não me estresso. Nem penso nisso. Tranquilo. Importa nada. Paz no mundo. Um marcador de livro de crochê? Amei, amiga. Teu aniversário é quando, mesmo?

Por fim, uma dica para quem dá de presente artigos de decoração. Quem recebe, não tem a obrigação de colocar no meio da sala uma escultura de São Sebastião em gesso cru. Ou de pendurar no teto da sacada o barulhento móbile com conchinhas do mar. Acredite no agradecimento sincero que ouviu e, quando for visitar a criatura, não pergunte pelo presente que você deu. Se não estiver à vista, ignore.