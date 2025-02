Desde que Fernanda Torres recebeu o Globo de Ouro, de Melhor Atriz em filme de Drama, pela interpretação de Eunice, em Ainda Estou Aqui, o Brasil vive um verdadeiro clima de Copa do Mundo. Afinal, a artista fez história ao se tornar a primeira brasileira a vencer o prêmio, fazendo reverberar o desejo nacional de também trazer o Oscar para casa.

Por isso, como a cerimônia ocorre no próximo domingo, 02, preparamos uma lista com filmes e séries, que carregam a gastronomia como narrativa central para os apaixonados por cultura e comida. Garantimos uma maratona de sucesso!

The Bear (O Urso)

Esta lista não poderia iniciar com outra indicação, né? Cenas caóticas numa narrativa bonita, intensa e surpreendente contam a história da família Berzatto.

No enredo, o premiado chef Carmy Berzatto (Jeremy Allen White) desiste da alta gastronomia para transformar o The Original Beef of Chicagoland, lanchonete italiana falida que pertencia ao irmão mais velho, Michael (Jon Bernthal). E enquanto transforma o estabelecimento e treina uma equipe sem experiência, descobre a si numa sucessão de problemas e vitórias.