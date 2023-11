Sou gaúcha, mas moro em Santa Catarina há sete anos e, como boa gaúcha, muitas vezes sinto a necessidade de ir a locais que me fazem sentir no Sul. Tem dia que bate saudade de sentir aquele cheiro de domingo que se espalha pelo ar e abraça todas as ruas de Porto Alegre. Aroma que mistura notas de carvão queimando, lenha, ervas e galeto. Acho que vocês sabem do que estou falando e arrisco dizer que até sentiram daí.