19 horas de uma quinta-feira e os dois pavimentos do asiático que vem sendo uma sensação no Rio de Janeiro, o Si-Chou, já se encontravam lotados. Detalhe: o restaurante abre apenas à noite. Impossível não pensar em outro fenômeno gastronômico carioca, o italiano Babbo Osteria, que acaba de completar dois anos de operação e com filas para o almoço e jantar. Mas o que ambos os restaurantes têm em comum, além de estarem na mesma rua do bairro de Ipanema? São projetos idealizados pelo chef estrelado Elia Schramm, que, desta vez, assumiu o papel de restaurater.