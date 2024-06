Nove restaurantes de hotéis que valem a pena conhecer no Rio de Janeiro

A pandemia de Covid-19 mudou bastante os hábitos das pessoas e também obrigou as empresas a se reinventarem. O setor de turismo, em específico o hoteleiro, sofreu bastante com as regras de circulação de pessoas entre países e estados. Os hotéis tiveram que se adequar às medidas restritivas e apostaram no staycation, uma espécie de modalidade de “férias em casa”. O foco foi atrair o morador da cidade do Rio de Janeiro para ocupação dos quartos. Este movimento fez com que o carioca não só aproveitasse os serviços hoteleiros como também redescobrisse os restaurantes que ficam dentro destes hotéis. Muitos deles investem em boa gastronomia e com chefs de renome à frente.