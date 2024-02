Quando Max Skinner descobre que herdou uma vinícola do tio bon-vivant, na França, logo viaja para se desfazer da propriedade. Bem-sucedido, o homem de negócios pouco se preocupa com o passado, em que vivenciou o mundo da viticultura durante a infância. Alguns imprevistos depois, ele acaba sendo obrigado a passar uma temporada no local. Inevitavelmente, conhece melhor os caseiros, se apaixona por uma mulher misteriosa e redescobre o sentido para uma vida boa em meios às parreiras e ao vinho.