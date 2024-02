Nem tudo são flores quando se trata do cultivo das videiras. A vindima, período de colheita da uva, ocorre, geralmente, de janeiro a março. Mas, o ciclo inicia com a brotação do vinhedo, no início da primavera, passando pela floração, pelo crescimento da planta, até chegar à colheita. Todo o desenvolvimento da fruta leva em torno de 90 a 150 dias, dependendo da variedade.