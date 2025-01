Pedro Pascal é um dos protagonistas em "The Last of Us". Youtube / Max / Reprodução

A segunda temporada de The Last of Us ganhou previsão de estreia: abril de 2025. O anúncio foi feito no evento Consumer Technology Association (CES), e veio acompanhado de um novo teaser da produção, divulgado pela Plataforma Max na noite de segunda-feira (6).

Inspirada no jogo homônimo, a primeira temporada da série foi lançada em 2023. A produção é ambientada em uma distopia na qual um fungo ameaça destruir a humanidade.

O público acompanha a narrativa de Ellie (Bella Ramsey), que parece ser a única pessoa imune à infecção, e Joel (Pedro Pacal), um homem amargurado que acaba se tornando o protetor da jovem.

Nos novos episódios, serão retratados os eventos que acontecem no segundo jogo da franquia, anos depois dos eventos da primeira temporada. Agora, devido ao comportamento violento de Joel, ele e Ellie estão afastados.

A dinâmica da dupla muda ainda mais com a introdução de uma nova personagem, Abby (Kaitlyn Dever). Líder de um grupo de sobreviventes desconhecido, ela deseja encontrar Joel, mas esconde seus motivos.

Assista ao teaser da segunda temporada de The Last of Us: