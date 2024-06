Craig Mazin e Neik Druckmann, produtores e showrunners de The Last of Us, revelaram que a segunda temporada da série será mais curta do que a primeira, com sete episódios. No primeiro ano, foram nove. A informação foi revelada em entrevista ao Deadline. Mas, os dois alegraram os fãs do jogo ao dizer que uma potencial terceira temporada seria maior.