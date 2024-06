Like a Dragon: Yakuza, série inspirada na saga de games da Sega, chegará ao Prime Video, conforme o anúncio feito na última terça-feira (4). Com previsão de estreia para 25 de outubro, o live-action contará a história da mais antiga máfia do mundo, Yakuza. Com cerca de 400 anos, o grupo é dividido em 25 famílias. Estima-se que hoje ele acumule uma média de 10 mil pessoas.