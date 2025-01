Aline e Diogo protagonizaram o primerio beijo do BBB 25. Globoplay / Reprodução

A quarta-feira (29) foi de festa no Big Brother Brasil. Com show do cantor Rodriguinho, os brothers e sisters curtiram uma noite de descontração.

Enquanto a música rolava, brothers e sisters falaram sobre jogo, discutiram e protagonizaram inclusive o primeiro beijo da edição.

O que aconteceu na festa do BBB 25

Confira o que rolou de mais importante na festa do BBB 25:

Beijo de Aline e Diogo

Alinen e Diogo deram seu primerio beijo na quarta-feira (29). Globoplay / Reprodução

O tão esperado primeiro beijo da edição saiu, e foi protagonizado por Aline e Diogo. Depois de muitas trocas de olhares, flertes e carícias, os brothers se beijaram durante a festa.

O momento foi celebrado por alguns brothers, mas não agradou a todos. Vinícius, dupla de Aline dentro do jogo, ficou receoso com a situação:

— Você não me decepcionou, você só me surpreendeu, conseguiu me surpreender. Fizeram assim para mim — afirmou, fazendo um sinal de dedo para baixo.

Aprovação de Vilma

Vilma, mãe e dupla de Diogo, também se manifestou sobre o beijo. Ela disse que Aline parece ser gente boa, entretanto, ponderou que ainda não conhece a policial bem o suficiente para ter uma impressão clara.

— Eu bato palma para todas as noras que apareceram na minha vida. O relacionamento acaba, mas somos amigas. A gente mantém uma relação — declarou a mãe do ator.

Discussão entre Vitória Strada e Mateus

Vitória e Mateus discutiram durante a festa no "BBB 25". Globoplay / Reprodução

Já no after da festa, a gaúcha Vitória Strada se desentendeu mais uma vez com sua dupla, Mateus. A atriz ficou incomodada ao ver o brother dançando com outras colegas de confinamento, mas não citou nomes.

— Eu virei as costas, você estava dançando e tal. Por que [ela] te trata como se nada tivesse acontecido, super de boa, e eu, que cheguei para conversar, não? Você entende? E, aí, eu olho para o lado e você está... Pô, Mateus, respeita um pouquinho do momento — disse Vitória.

O arquiteto se desculpou, afirmando que não teve como fugir da situação e relatando que não queria ter chateado a amiga.

— Desculpa, eu não quero te deixar brava com isso — destacou.

Vitória interrompeu ele, afirmando que tratava-se de uma questão com a qual ela precisava lidar.

— Tudo bem, amigo. Sou eu que tenho que lidar com isso — pontuou.

Repercussões do Big Fone

Eva e Renata foram para o Quarto Anos 5 conversar durante o after. Globoplay / Reprodução

Os efeitos do Big Fone continuaram sendo sentidos na festa. Durante o after, Eva e Renata foram para o Quarto Anos 50 falar sobre como estavam se sentindo após os acontecimentos provocados pelo Big Fone.

Após atenderem a ligação, elas precisaram definir consequências para alguns colegas, e ganharam um almoço especial. Entretanto, as conversas durante essa refeição foram assistidas pelo resto da casa, o que gerou atritos com alguns participantes.

— Eu só tenho essas armas, eu não sei quem me defende nos quartos ou se alguém bate no peito por mim — afirmou Renata, chorando. — Hoje soou como se eu fosse uma bruxa.

Vitória foi até o quarto quando as sisters estavam lá, e reforçou que elas não precisavam "ficar com peso no coração" com essa situação. Quando a atriz saiu do local, Eva comentou:

— As pessoas ainda falam "ai, não se sintam culpadas", como se a gente realmente tivesse feito algo de ruim.

Já mais calma e de volta à área externa, Renata falou com Guilherme sobre a situação.

— Eu sei muito bem quem eu sou, ela também. É só porque a forma como as pessoas falam... Entendeu? — disse a bailarina.

Guilherme consolou a colega de confinamento, e incentivou ela a se manter segura de si.

— Você é isso? Você sabe do seu interior, você sabe do seu coração — destacou o fisioterapeuta.

Desabafo de Diego

Diego e Thamires aproveitaram a festa mesmo grudados por uma pulseira. Globoplay / Reprodução

Por decisão de Eva e Renata, Diego e Thamires ficaram grudados por uma pulseira durante o evento. O ginasta afirmou que a situação foi, para ele, uma "escolha de Deus".

— Eu estava ficando cada vez mais distante de todo mundo. E eu comecei a ficar perdido, porque a minha ansiedade, ela me acaba — pontuou.

Thamires disse entender o brohter, e eles prometeram manter a amizade depois de deixarem o confinamento.

Na calmaria, a skincare de Gracyanne

Gracyanne Barbosa cuidou da pele durante o show. Globoplay / Reprodução