Poema gaúcho e Enart ganham destaque no "Esporte Espetacular"

O poema No Coração do Pampa , da poetisa e escritora gaúcha Bianca Bergmam, será destaque no programa Esporte Espetacular , da Globo, neste domingo (23), a partir das 11h10min.

A declamação do também gaúcho Juliano Cazarré, o Jayme da novela Volta por Cima, fará parte do segundo episódio da série Festivais, que aborda eventos culturais do Brasil e sua relação com o esporte. Em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, a reportagem esteve no Encontro de Artes e Tradição Gaúcha, o Enart.