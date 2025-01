Canal do "BBB 25" no WhatsApp disponibilizará resumos, vídeos e atualizações em tempo real. TV Globo / Divulgação

A Globo disponibilizou um novo canal de conversa exclusivo do BBB 25 na quarta-feira (29). O BBBOT, apelido dado a ferramenta, será integrado ao WhatsApp, permitindo uma comunicação direta e rápida com os fãs, reunindo todos os conteúdos do Globoplay, gshow e TV Globo.

A ferramenta oferece acesso à agenda semanal do reality, informações sobre os participantes, resumos diários, vídeos e atualizações em tempo real. Além disso, estarão disponíveis figurinhas, memes, papéis de parede e um dicionário com os principais termos do programa.

O canal ainda terá promoções dos patrocinadores da temporada, de acordo com as dinâmicas que ocorrem na casa mais vigiada do Brasil.

Onde assistir