Eva atendeu o Big Fone e garantiu participação em almoço especial junto com a dupla, Renata. Além delas, escolheram Delma, Guilherme, Maike e Gabriel. Globo / Reprodução

O almoço especial desta quarta-feira (29) após o Big Fone, no BBB 25, foi marcado por reviravoltas para a casa. Eva atendeu o telefone e participou da dinâmica junto com a dupla, Renata. Além delas, escolheram Joselma, Guilherme, Maike e Gabriel. Os seis tomaram decisões estratégicas sem saber que estavam sendo observados pela casa.

Além das movimentações no jogo, as conversas também geraram reações fortes entre os confinados.

O que aconteceu no almoço do Big Fone

Confira quais comentários as três duplas fizeram na dinâmica desta quarta-feira e como repercutiu com os outros brothers:

Troca de quarto e veto do show

Enquanto aproveitavam a refeição, Eva, Renata, Joselma, Guilherme, Maike e Gabriel receberam missões decisivas. A primeira foi determinar uma troca de quartos: Daniele Hypolito e Mateus foram os escolhidos para mudar de ambiente. Veja a reação dos brothers à dinâmica:

Em seguida, os seis tiveram que vetar alguém do Show de Quarta. A escolhida foi Gracyanne Barbosa, que ficará de fora da apresentação de quarta-feira (29), que terá Rodriguinho, Gaab e Mr. Dan como atrações.

Dupla amarrada e imunidade

A dinâmica seguiu com mais uma escolha: determinar uma dupla que ficaria amarrada por tempo indeterminado. As regras exigiam que os dois participantes selecionados não fossem da mesma dupla original. O grupo cogitou amarrar Diego Hypolito e Camilla, mas desistiu após Maike alertar que a sister cozinha.

— A gente se lasca também, tu sabe, né? — perguntou Renata. — A gente que está na xepa, ela cozinha para a gente.

Ao ouvir o comentário, Camilla caiu no choro na sala, sendo consolada por Aline.

— A leitura que elas estão fazendo do jogo é covardia. Papo reto — desabafou. Assista:

O grupo optou, então, por deixar o ex-ginasta amarrado à irmã de Camilla, Thamiris.

Por fim, as três duplas precisaram decidir quem receberia o colar da imunidade. Após discussão, Eva e Renata foram as escolhidas para garantir mais uma semana de proteção no jogo.

Possível veto do líder

Enquanto as decisões eram tomadas, os participantes do almoço também conversavam sobre o jogo e especulavam sobre um possível veto dos líderes, Diogo Almeida e Vilma, na próxima prova do líder, que acontecerá na quinta-feira (30).

Eles analisaram as prioridades da dupla, e Renata mencionou que Camilla já havia deixado claro seu voto em Diogo.

— Camilla já disse abertamente que o voto dela é nele — afirmou a bailarina.

Guilherme relembrou as pulseiras da mira do líder entregues por Diogo, e ressaltou que o brother havia colocado Camilla e Thamiris como possibilidades de voto, mas que Vitória e Mateus eram suas prioridades.

— Tem uma questão extra-jogo porque são pessoas que lutaram as mesmas batalhas que ele — analisou.

Combinação de votos

Sem saber que estavam sendo assistidos, os brothers comentaram sobre alianças e estratégias. Renata relembrou que Diego e Daniele Hypolito haviam falado sobre uma suposta combinação de votos.

— A gente só votou em vocês porque as meninas estavam combinando voto no quarto, e aí eu vi que ia ter muito voto em vocês. A gente votou para se defender — disse a bailarina.

Na sala, Daniele acompanhava tudo e negou a afirmação.

— Não foi nada disso — afirmou a ginasta.

"É só matemática"

Renata e Guilherme também falaram sobre Gracyanne Barbosa e Giovanna. O Brother afirmou que conversa com as sisters, mas vota nelas com "dor no coração".

— Em que momento viramos foco? — questionou a bailarina.

Giovanna, que também estava na sala, reagiu ao comentário: