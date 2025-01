Como Vitória Strada e Mateus reverteram as enquetes e permaneceram no "BBB 25"

Mateus e Vitória Strada sobreviveram ao segundo paredão do "BBB 25". Fábio Rocha / TV Globo/Divulgação

Edilberto e Raissa deram adeus ao Big Brother Brasil 25 na noite dessa terça-feira (28). A dupla foi eliminada com 50,70% dos votos, e o resultado surpreendeu os espectadores. Isso porque, em enquetes realizadas por diferentes portais da internet, eram Vitória Strada e Mateus que despontavam como prováveis eliminados.

O paredão ainda contava com Daniele e Diego Hypólito, mas os irmãos receberam apenas 5,79% dos votos do público. Já a gaúcha e o amigo conquistaram uma rejeição de 43,51% na votação oficial, em disputa acirrada com Edilberto e Raissa.

O resultado apertado também contradiz a previsão das enquetes, que apontavam para a eliminação de Vitória Strada e Mateus "com folga" em relação ao percentual dos outros emparedados. O que, então, levou a dupla a virar o jogo e permanecer no BBB 25?

O primeiro motivo pode estar ligado, justamente, ao propósito dos levantamentos. As enquetes que circulam pela internet servem como um termômetro para medir a intenção de voto dos espectadores nas berlindas da semana, mas não garantem resultado, uma vez que não substituem a votação oficial de cada paredão, realizada pela Globo.

Por outro lado, as pesquisas influenciam na mobilização das torcidas. Ao perceber que o participante favorito está ameaçado, os fandoms se engajam ainda mais nos mutirões de votação, cujo peso no resultado das berlindas vem sendo provado já há algumas edições. E no caso de Vitória Strada, que entrou no BBB com uma base de fãs consolidada, não é tão difícil mobilizar a torcida para reverter o cenário.

Pesou o fator fama. A disputa entre Camarotes e Pipocas, como é o caso de Edilberto e Raissa, sempre tende a ser mais difícil para o lado dos anônimos — exceto se o famoso cometer algum ato grave e for "cancelado" pelo público. Somado a isso, há de se considerar que Edilberto e Raissa não conquistaram tanto a simpatia do público.

De modo geral, quem torcia pela permanência do pai e da filha visava garantir a continuidade do jogo, sem ser necessariamente fã da dupla. O raciocínio faz bastante sentido, já que os dois exerciam um papel de liderança no grupo que faz oposição à Vitória Strada e seus aliados. Portanto, eram peças importantes para que a disputa do BBB 25 se mantivesse apimentada, sendo a escolha óbvia dos espectadores que gostam de ver o circo pegar fogo.

Mas somente isso não foi suficiente para garantir a permanência de Edi e Raissa. Se os circenses fossem mais carismáticos, talvez o apelo estratégico funcionasse. Contudo, não deu.

Sinal de alerta para a gaúcha

Entre os motivos que levaram parte do público a desejar a eliminação de Vitória Strada e Mateus estão os desentendimentos da dupla. Os amigos entraram no programa com o discurso de que eram como "unha e carne", unidos e inseparáveis. Porém, desde que pisaram no gramado da casa mais vigiada do Brasil, não fazem outra coisa senão discordar um do outro.

A dupla está sempre trocando farpas, se interrompendo e disputando atenção em diálogos em grupo e dinâmicas ao vivo. Em vez de amigos inseparáveis, parecem mais duas pessoas que se detestam, mas decidiram ir juntas ao BBB. O enredo, além de confuso, está se tornando chato e maçante para o público — prova disso é a alta porcentagem de votos que receberam no paredão.

Se quiserem continuar no reality show, Vitória Strada e Mateus precisam urgentemente se entender. O público gosta do fogo no parquinho, mas com o jogo dividido em duplas, o interessante é acompanhar a cumplicidade dos duetos, não a fragilidade. As tretas são bem-vindas, mas não precisam ocorrer internamente.

Assim, é necessário que a dupla encontre uma forma de aparar as pontas soltas e elaborar narrativas para além das picuinhas, para que possam mostrar ao público aquilo que têm de bom. A boa notícia é que os amigos parecem já ter entendido isso.

Na noite de terça-feira, enquanto arrumavam as malas para o paredão, os dois fizeram um balanço sobre a relação.

— Isso aqui é um jogo que coloca em prova tudo. Obviamente, lá fora, eu não fazia tantas coisas que te irritavam, e eu também não ficava triste com tantas coisas, sabe? Isso me dói — disse Vitória.

— A gente sempre viaja curtindo a vida. Aqui, a gente está meio que em um modo operante de sobrevivência — observou Mateus.