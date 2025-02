Morre o ator e apresentador mexicano Daniel Bisogno 

A primeira hospitalização do ator aconteceu no ano passado.

O falecimento foi confirmado no perfil oficial no Instagram do programa de TV Ventaneando, que tinha Daniel como um dos apresentadores, informou a Revista Quem. Bisogno sofreu complicações de um transplante de fígado.

No dia 12 de fevereiro, o irmão Alejandro contou que o estado de saúde do artista era muito delicado.

“Esses 29 anos foram maravilhosos na vida. A melhor coisa é uma vida que me deu tudo, tanto o bom quanto o ruim, e tudo tem sido uma ótima experiência na maior parte do tempo. Felicidade absoluta. Eu te amo de todo meu coração", disse ele, que entrou para a atração em 1997.

A primeira hospitalização do ator aconteceu no ano passado, após vários exames médicos mostrarem que ele tinha varizes no esôfago e covid-19. Após alta, ele voltou ao trabalho no início deste ano, mas foi internado novamente com uma infecção pulmonar.