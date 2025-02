Série "Festivais" apresenta as histórias e as conexões de quatro participantes com o Enart

Maria Clara, um dos personagens retratados neste domingo, durante a apresentação. Globo / Divulgação

A série Festivais, do Esporte Espetacular, segue para o Sul do país neste domingo (23). Programa começa logo depois do Viver Sertanejo, a partir das 11h.

Depois de passar pelo Círio de Nazaré, o programa agora vai até Santa Cruz do Sul, no estado gaúcho, para contar histórias e mostrar as relações com o esporte de quatro personagens que participaram da última edição do Encontro de Artes e Tradição Gaúcha (Enart).

Neste segundo episódio, a reportagem conversa com Vitinho, que dança chula e defenderá o título de melhor chuleador do Rio Grande do Sul, no festival que é considerado o maior de arte amadora da América Latina.