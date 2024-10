Mais uma vez, o seriado Os Simpsons (1989-) parece ter antecipado eventos reais. Agora, o público aponta coincidências envolvendo a prisão do rapper e magnata da indústria fonográfica Sean "Diddy" Combs. O empresário foi detido no dia 16 de setembro, acusado de conspirações para extorsão, tráfico sexual e transporte com fins de prostituição.