Garota do Momento promete entregar emoção aos telespectadores nesta quinta-feira (27). A chegada de Cássio Cavalcanti (Daniel Rangel) e uma possível disputa com Beto (Pedro Novaes) pelo amor de Beatriz (Duda Santos) segue agitando o folhetim de Alessandra Poggi.

Além do resumo da trama do horário das 18h30min da TV Globo, Zero Hora preparou um compilado de tudo o que ocorrerá em Mania de Você, Volta por Cima e mais do universo das novelas.

Garota do Momento - RBS TV, 18h25min

Beto se incomoda com o beijo cênico de Cássio e Beatriz. Clarice repreende as atitudes de Bia contra Beatriz. Ronaldo afirma a Raimundo que ele precisa encontrar uma mulher que o ame. Nelson se infiltra no estúdio de Alfredo. Chega o dia da estreia da nova novela, ‘Senhora’. Beatriz é apresentada como protagonista da novela.

Volta por Cima - RBS TV, 19h40min

Madalena provoca Cacá. Marco encontra um antigo funcionário que fala sobre Ruth com ele. Jão comenta com Silvia que estranha a mudança de Cacá. Osmar mente para Madalena sobre Cacá estar morando em sua casa. Jin ouve Tati defendendo Osmar para Doralice e acaba brigando com ela. Nando não consegue contar para Jão sobre os anabolizantes.

Violeta provoca Joyce, e Sebastian a defende. Silvia reclama da tradição do Dragão Suburbano, e todas as mulheres concordam. Jin empurra Osmar na piscina. Violeta culpa Madalena por todos os problemas de Osmar. Tati discute com Jin. Sebastian e Joyce se aproximam. Chico recebe uma ordem de Violeta.

Mania de Você - RBS TV, 21h20min

Gavião orienta Viola a não dizer a ninguém que se encontrará com Rudá. Diana liga para Gael e pede ao jovem para ir à clínica acompanhar o ultrassom de Fátima, para proteger a amiga de Robson. Magda demite Hugo. Molina decide ir para Angra.

Cristiano pensa no que Ísis contou a ele sobre Michele ter um caso com Daniel. Tomás não aceita ser incluído no testamento de Berta. Mavi se comove diante da declaração de amor de Luma. Sob o comando de Mércia, o capanga de Molina avança sobre Viola.

Força de Mulher - Record, 21h

O resumo do capítulo não foi divulgado pela emissora.

A Caverna Encantada - SBT, 21h05min

Norma pede para Elisa achar um terapeuta para avaliar a Anna, e Elisa leva César até o colégio. Por cobrar um preço mais barato, Norma aceita que César atenda Anna. César diagnostica Anna com raiva.