A volta do Quem Quer Ser Um Milionário, quadro que foi ao ar no Domingão com Huck neste domingo (20), contou com a participação do gaúcho César Augusto Cichelero, 32 anos, que perdeu a chance de levar R$ 500 mil para casa ao errar a pergunta: "O que inspirou a arquiteta Chu Ming Silveira a criar o design do protetor telefônico, o icônico orelhão brasileiro, feito em 1971?".