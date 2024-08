Em 1989 Notícia

Silvio Santos foi candidato à Presidência da República? Relembre o caso

A eleição foi o primeiro pleito a escolher por voto direto o máximo mandatário do país desde 1961. Foram 22 candidatos. Fernando Collor, do então PRN, foi o eleito na disputa com Lula, no segundo turno

17/08/2024 - 11h52min Atualizada em 17/08/2024 - 11h54min