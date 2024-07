A atriz Gloria Pires, 60 anos, foi condenada pela Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro a pagar R$ 559.877,36 para a ex-funcionária Denise de Oliveira. De acordo com a CNN, em matéria divulgada na quinta-feira (4), o valor corresponde a horas extras, cota previdenciária e de imposto de renda, correção monetária, adicional noturno e honorários advocatícios. Segundo a Folha de S. Paulo, a artista recorre da decisão.