Spin-off de Game of Thrones, House of the Dragon está situada 200 anos antes dos eventos da saga original. A produção conta a história da família Targaryen, que se vê dividida entre os meio-irmãos Rhaenyra, a filha mais velha, e Aegon II, o primeiro filho homem do rei. Os dois disputam o Trono de Ferro após a morte do pai, Viserys I.