O Círculo (2017) é o destaque na Sessão da Tarde desta quinta-feira (18). Com Emma Watson e Tom Hanks no elenco, longa acompanha a história de uma mulher que após conseguir seu trabalho dos sonhos começa a refletir sobre o futuro da humanidade. Com direção de James Ponsoldt, a produção será exibida após Cheias de Charme, às 15h25min, na RBS TV.