Em alta desde que foi usado em uma discussão no Big Brother Brasil 24, o termo "calabreso" agora é alvo de disputa pelo registro da marca. Mani Rego, companheira de Davi, o grande campeão da edição e responsável por usar o bordão no reality, teria entrado com um pedido para usar o termo como marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), por meio do Instituto Maria Preta.