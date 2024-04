Campeão do BBB 24, Davi Brito participou do Domingão com o Huck deste domingo (28). No programa, o baiano comentou sobre a atenção que o seu relacionamento com Mani Rego tem ganhado nos últimos dias. Ele também dançou ao som de Nadson O Ferinha e analisou sua saída da casa mais vigiada do Brasil.