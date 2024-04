O grande campeão do Big Brother Brasil 24 tomou o tradicional café da manhã com Ana Maria Braga nesta quarta-feira (17). A conversa começou com o baiano contando o que sentiu ao saber do resultado que, segundo ele, foi uma mistura de emoções. O motorista de aplicativo também reforçou que todas as brigas e rixas que teve no programa ficaram dentro da casa e não se estenderão para a vida fora do reality.