Depois de não receber um recado da esposa no almoço do anjo neste domingo (10) no BBB 24, Lucas Henrique segue especulando o que pode ter acontecido. Em conversa com Fernanda, Pitel e MC Bin Laden na área externa da casa, o brother revelou "preocupação" de o público ver um "crush" rolando entre ele e a alagoana.