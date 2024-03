Lucas "Buda", do grupo Pipoca, venceu a prova do anjo do Big Brother Brasil 24 neste sábado (9). O participante somou 55 pontos no final e venceu a dinâmica em duas fases, sendo a primeira eliminatória — Pitel e Yasmin saíram da disputa. Bin Laden não participou da prova como consequência por ter sido um dos quatro primeiros a desistir da prova do líder finalizada na última sexta-feira (8).