Na manhã deste sábado (9), Lucas Henrique arrematou o poder curinga após mais uma rodada do jogo "perde e ganha" no BBB 24. Na dinâmica, os brothers têm a oportunidade de somar ou subtrair estalecas do saldo que possuem, seguido por um leilão para arrematar o cobiçado poder. Desta vez, Buda ofereceu o maior lance, totalizando 4.070 estalecas, e conquistou o benefício, garantindo assim o "Poder Absurdo".