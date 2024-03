Com a prova do líder ainda rolando no BBB 24, a noite foi de conversas tranquilas para os brothers que já saíram da disputa. Porém, os quatro primeiros eliminados da prova receberam consequências. Lucas Henrique está no paredão, MC Bin Laden não participará da prova do anjo, Alane ficará na xepa e Yasmin não pode ser imunizada em hipótese alguma.