Após vencer quase 16 horas de prova de resistência, Beatriz foi consagrada como a nova líder do BBB 24 nesta sexta-feira (8). O primeiro passo dela na função foi montar o vip. Quem vai aproveitar a comida privilegiada do reality junto com ela nos próximos dias são Davi, Matteus, Isabelle e Leidy Elin. Os brothers foram liberados do castigo Tá Com Nada pelo apresentador Tadeu Schmidt.