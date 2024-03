Um novo paredão foi formado, entre a noite de domingo e a madrugada desta segunda-feira (11), no Big Brother Brasil 24. A dinâmica da semana levou Isabelle, Lucas Henrique e Yasmin para a disputa. Um deles corre o risco de ser eliminado na próxima terça-feira (12), a depender do desejo do público. Já Matteus conseguiu vencer a prova bate e volta e escapou da berlinda.