O raio-X é uma das principais dinâmicas do Big Brother Brasil. A primeira obrigação diária de todos os confinados no reality após o toque de despertar. No BBB 24, na última quarta-feira (28), Yasmin Brunet levou uma punição gravíssima por ter entrado no confessionário para fazer o boletim depois que o cronômetro zerou. Por conta disso, ela perdeu 500 estalecas.