Uma entre as muitas novidades que marcam a edição atual do Big Brother Brasil, o sincerão dá lugar ao antigo jogo da discórdia, que há tempos vinha sendo alvo de reclamações por parte dos espectadores. Muito extensa e, por vezes, repetitiva, a dinâmica propunha que todos os participantes soltassem o verbo e se comprometessem com o jogo; mas, na prática, o que mais se via era enrolação, sabonetada e reciclagem de argumentos. O público cansou.