A madrugada dos brothers no BBB 24 começou com muito choro nesta terça-feira (20) após a dinâmica do sincerão, em que os brothers viram cartas e fotos da família serem trituradas. O jogo também provocou muito fogo no parquinho. Pitel discutiu com MC Bin Laden, que também brigou com Michel. Em outra ponta do quarto gnomo, Beatriz se desentendeu com Fernanda, que também teve um atrito com Leidy Elin. Por todos os cantos da casa, alguma treta aconteceu.