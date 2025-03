Enquete "BBB 25": Aline, Thamiris ou Vinicius, vote em quem você quer eliminar

Aline, Thamiris e Vinicius estão na berlinda. TV Globo / Divulgacao

Aline, Thamiris e Vinicius disputam a preferência do público no oitavo paredão do BBB 25. O mais votado será eliminado nesta terça-feira (11).

Enquete

Zero Hora realiza uma enquete não oficial para saber a preferência do público neste paredão. A apuração funciona como um termômetro do resultado, que será conhecido na terça-feira, mas não tem relação com a votação realizada pela Globo.

Como foi a formação do paredão?

Vinicius foi indicado pelo líder da semana, Maike. Com isso, ele não participou da prova bate e volta.

Thamiris foi a mais votada pela casa e puxou Aline no contragolpe. A policial, por sua vez, também teve a oportunidade de puxar mais alguém para a disputa, e mandou Gracyanne Barbosa para a berlinda.

Na prova bate e volta, a musa fitness levou a melhor e escapou do paredão.

Daniele Hypólito e o "Poder do Dois"

Na formação do paredão, Daniele Hypólito usou o poder comprado na loja secreta após atender o Big Fone. Com o benefício, ela teve voto peso dois nesta semana. No confessionário, a sister votou em Thamiris.

Como votar no BBB 25?

Para participar da votação, é necessário ter uma conta Globo. A criação da conta é gratuita e pode ser feita conectando as contas do Facebook ou do Gmail. Para criar sua conta, clique aqui; Para quem estiver fazendo o primeiro cadastro, um e-mail de confirmação e ativação da conta Globo é enviado; Depois, é necessário informar o número de telefone para receber um código de confirmação; Após essa etapa, basta informar o CPF para ficar apto a votar.